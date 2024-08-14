«Реал» Мадрид — «Аталанта»: ставка Игоря Семшова на матч Суперкубка Европы в Варшаве

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Суперкубка УЕФА «Реал» Мадрид – «Аталанта».

Ставка: победа «Реала» с разницей 1-2 мяча за 4.00.

«В Варшаве мадридский «Реал» и «Аталанта» из итальянского Бергамо разыграют первый официальный трофей сезона – Суперкубок УЕФА.

У триумфатора Лиги чемпионов подготовка к новому сезону получилась достаточно короткой. Если брать товарищеские матчи. Зато все эти игры испанский клуб провёл с грандами. Поражения от «Милана» (0:1) и «Барселоны» (1:2) и победа над «Челси» (2:1) — это всего лишь статистика. Главное, что команда Карло Анчелотти в межсезонье точно слабее не стала. И вполне возможно, что мы увидим на поле Килиана Мбаппе и ещё одного новичка «сливочных» бразильца Эндрика. Ну а покинули клуб Начо и Кроос. А Давид Алаба по-прежнему лечится от травмы.

Что касается «Аталанты», то эта команда и вовсе не блистала в товарищеских встречах – ничья с нидерландским АЗ (2:2) и крупные поражения от немецкого «Санкт-Паули» (0:3) и итальянской «Пармы» (1:4). С другой стороны, эти матчи неофициальные и ориентироваться на них не стоит. Другой вопрос, что у «Аталанты» в списке травмированных один из лучших игроков прошлого сезона Джанлука Скамакка (12+6) и уход Алексея Миранчука, который отдал больше всех голевых передач в прошлогодней Лиге Европы. Да и статистика встреч тоже не в пользу бергамасков. В Лиге чемпионов — 2020/2021 на стадии 1/8 финала «Реал» уверенно победил – 3:1 и 1:0.

Сегодня мадридцы тоже выиграют с разницей в один-два мяча. И «Реал» станет обладателем Суперкубка», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».