«Рубин» — «Зенит»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу Кубка России!

14 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Зенит». Начало игры — в 17:15 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

Команды уже встречались в этом сезоне в РПЛ. Петербуржцы катком прошлись по сопернику. Они забили четыре безответных мяча, хотя встреча проходила в Казани. Рашид Рахимов в послематчевом интервью заявил, что ключевую роль сыграла разница в классе, в исполнительском мастерстве.

Тренер «Рубина» остался доволен самоотдачей своих подопечных. Однако он подчеркнул, что команде нужно было дать больше азарта и агрессии. После этого казанцы разгромили «Акрон» (4:0), уступили «Химкам» (2:3), а также сыграли вничью с «Ростовом» на выезде (1:1).

«Зенит» классно усилился летом и ещё ни разу не потерял очки в новом сезоне. Всё началось с победы в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). Затем, помимо «Рубина», в РПЛ петербуржцы победили «Крылья Советов» (4:0), «Ростов» (5:0) и московское «Динамо» (1:0). В Кубке России они разгромили «Факел» (3:0).

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