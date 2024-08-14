«Реал» — «Аталанта»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу за Суперкубок Европы!

14 августа в матче за Суперкубок УЕФА «Реал» будет играть с «Аталантой» на нейтральном стадионе «Народовы» в Варшаве. Начало встречи – в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

«Сливочные» в финале ЛЧ обыграли дортмундскую «Боруссию». Авторами судьбоносных голов стали Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Оба остались в «Реале». «Сливочные» пошумели во время трансферного окна. Они совершили самую громкую сделку этого лета – подписали контракт с Килианом Мбаппе. И он включён в заявку на матч за Суперкубок УЕФА.

За предсезонную подготовку подопечным Карло Анчелотти можно поставить твёрдую троечку. Они разгромили уступающий по уровню подготовки «Альбасете» (3:0) и победили «Челси» (2:1), но потерпели поражения во встречах с «Миланом» (0:1) и «Барселоной» (1:2).

Если мадридцы будут чувствовать себя в игре за Суперкубок УЕФА комфортно, то для «Аталанты» это первый случай в истории. Но она это заслужила своей великолепной победой в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0).

«Богиня» попыталась усилить состав летом, но насколько хорошо – покажет только время. Предсезонная подготовка оставила только плохие впечатления. Подопечные Гасперини сыграли вничью с «АЗ Алкмар» (2:2) и проиграли «Парме» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3).

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