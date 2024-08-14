«Реал» — «Аталанта»: прогноз «Чемпионата» на матч за Суперкубок УЕФА

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Аталанта».

Ставка: победа «Реала» с разницей в 2-3 мяча за 2.85.

Если мадридцы будут чувствовать себя в игре за Суперкубок УЕФА комфортно, то для «Аталанты» это первый случай в истории. Но она это заслужила своей великолепной победой в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0). Кстати, «богиня» нанесла первое поражение леверкузенцам в сезоне – это достойно уважения. Поэтому недооценивать её не стоит.

Также по пути к финалу бергамаски прошли «Ливерпуль» (3:0 и 0:1) и «Марсель» (1:1 и 3:0). Джан Пьеро Гасперини удалось сохранить главного героя финальной встречи – Лукмана. Адемола стал автором хет-трика в ворота «Байера». Главный козырь «Аталанты» — это отсутствие страха. Она не боится прессинговать соперников абсолютно любого уровня.

Да, прошлый сезон был и правда хорош для «Аталанты». «Богиня» попыталась усилить состав летом, но насколько хорошо – покажет только время. Предсезонная подготовка оставила только плохие впечатления. Подопечные Гасперини сыграли вничью с «АЗ Алкмар» (2:2) и проиграли «Парме» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3).

Не видим причин мудрить: «Реал» сильнее, опытнее, а на кону трофей. Ждём уверенной победы мадридцев с разницей в два-три мяча.