«Реал» — «Аталанта»: прогноз на матч за Суперкубок УЕФА

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» Мадрид — «Аталанта».

Ставка: гол Килиана Мбаппе за 1.95.

«Сливочные» пошумели во время трансферного окна. Они совершили самую громкую сделку этого лета – подписали контракт с Килианом Мбаппе. И он включён в заявку на матч за Суперкубок УЕФА. Вместе с Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом они могут стать невероятной тройкой. Состав у мадридцев к предстоящему сезону стал ещё сильнее.

За предсезонную подготовку подопечным Карло Анчелотти можно поставить твёрдую троечку. Они разгромили уступающий по уровню подготовки «Альбасете» (3:0) и победили «Челси» (2:1), но потерпели поражения во встречах с «Миланом» (0:1) и «Барселоной» (1:2). Естественно, наиболее болезненный удар «Реал» получил в «эль класико». Сделаем скидку, что ни в одном из этих матчей не играл Мбаппе.

Конечно, «Аталанта» умеет собираться и настраиваться на ответственные матчи. Но что смогут продемонстрировать бергамаски в игре с клубом с сильнейшей атакой, во главе с Беллингемом, Мбаппе и Винисиусом? Скорее всего, ничего. Спрогнозируем дебютный гол Мбаппе за «сливочных» за 1.95. Большая сцена, шанс ярко дебютировать и начать с трофея. И вполне посильный соперник. Чего же ещё надо?