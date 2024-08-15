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Букмекеры предсказали точный счёт матча «Краснодар» — «Ахмат»

Букмекеры предсказали точный счёт матча «Краснодар» — «Ахмат»
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15 августа завершится программа 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В Краснодаре местный «Краснодар» примет грозненский «Ахмат». Стартовый свисток встречи участников группы С запланирован на 20:30 мск.

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Успех «Краснодара» в основное время оценивается коэффициентом 1.70, что составляет примерно 58% вероятности. Поставить на успех «Ахмата» предлагают с коэффициентом 5.28 — около 17% вероятности. Если придётся бить пенальти, сыграет коэффициент 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча 2-го тура группового этапа Кубка России получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Самый вероятный исход — 1:0 в пользу «Краснодара» (6.50). Ничья 1:1 идёт за 6.90, а точный счёт 2:0 в пользу «быков» — за 7.30.

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