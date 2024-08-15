«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.96.

Пока что «Краснодар» обыгрывает исключительно московский ЦСКА и исключительно на своём поле. В остальных четырёх матчах во всех турнирах краснодарцы фиксировали три ничейных результата, а также было поражение от «Зенита» в Суперкубке России. А ведь соперники далеко не всегда попадаются сильные — «Факел», «Динамо» Махачкала и «Ахмат» из разряда проходных для гранда.

Нет вопросов, пожалуй, только к обороне. Если не брать в расчёт 2:4 от «Зенита», то уход Матвея Сафонова воспринимается почти безболезненно. В остальных пяти играх «Краснодар» пропустил всего лишь два гола, один из которых — автогол. И этот факт говорит в пользу невысокой результативности предстоящего матча.

Дело в том, что «Ахмат» после поражения со счётом 0:5 от «Локомотива» собрался и обокрал «Спартак» (0:0) в Москве. А ведь красно-белые шли на уверенной серии побед. Магомеду Адиеву удалось перекрыть воздух столичным футболистам, использовав схему 5-4-1. Причём, если бы не Александр Максименко, при удачном стечении обстоятельств можно было бы рассчитывать на три очка.

Конечно, закрепить успех будет трудно в Краснодаре. Однако рабочую схему тренерский штаб грозненцев наверняка оставит. Из-за восстановления игру с ЦСКА пропустил Джон Кордоба. Не приходится ждать Мураду Мусаеву героя Кубка Америки и теперь. А потому проверяем ставку на тотал меньше 2.5 мяча. В прошлых очных встречах она заходила три раза подряд.

Альтернативный вариант с подстраховкой — «Краснодар» не проиграет в основное время и тотал меньше 3.5 мяча. Всё-таки краснодарцы ни в РПЛ, ни в Кубке России пока никому не проиграли. Да и сейчас любая победа будет на вес золота для собственной уверенности. Грозненцы, в свою очередь, выглядят не так грозно, чтобы рассчитывать на победу.