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Букмекеры оценили шансы «Факела» выиграть первый матч после смены тренера

Букмекеры оценили шансы «Факела» выиграть первый матч после смены тренера
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15 августа состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Акрон». Начало игры — в 18:00 мск.

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Это будет первая игра «Факела» после смены тренера: Игорь Черевченко покинул пост наставника воронежцев, тренерский штаб команды возглавил Дмитрий Пятибратов.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.22, это около 56% вероятности.

Успех тольяттинцев оценён экспертами в 3.34 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.66 (27%).

Аналитики сомневаются, что матч Кубка России «Факел» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

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