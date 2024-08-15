«Факел» — «Акрон»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» с учётом серии пенальти за 2.26.

После безнадёжного выступления во встрече с самарцами руководство «Факела» отправило в отставку Игоря Черевченко. Это уже пятое увольнение тренера за последние два сезона, что является антирекордом. Чаще главного тренера не меняла ни одна команда РПЛ.

Уже на следующий день после увольнения Черевченко на должность главного тренера «Факела» был принят Дмитрий Пятибратов. Он уже работал наставником воронежского клуба в сезоне-2022/2023. Теперь нужно подождать, чтобы увидеть, как он повлияет на команду.

Для развития «Факелу» не хватает ресурсов. У него медленно угасают силы, и даже поддержка болельщиков уже не оказывает должного влияния. Постоянные дисквалификации и травмы обескровливают воронежцев. Они проводят много времени без мяча и постоянно проигрывают.

«Акрон» на фоне «Факела» смотрится куда интереснее. Новичок РПЛ выдал неплохой старт в первенстве. Он доставил проблемы «Локомотиву» (2:3), обыграл «Факел», уступил московскому «Динамо» (0:2), что тоже можно назвать достижением, а также сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

Увольнение Игоря Черевченко вряд ли отразится на «Факеле» положительно. Скорее всего, он выступит ещё хуже, чем в очной встрече в РПЛ. «Акрон» быстро адаптировался к ритму первенства. Он навязал борьбу ряду сильных соперников. У тольяттинцев есть всё необходимое для того, чтобы обыграть «огнеопасных».