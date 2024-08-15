«Бетис» — «Жирона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Ла Лиги «Бетис» — «Жирона».

Ставка: ничья за 3.40.

В прошлом сезоне «Бетис» набрал 57 очков, занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и на тоненького заскочил в еврокубки. А именно в квалификационный раунд Лиги конференций, где начнёт свой путь уже 22 августа. Севильцы сохранили на посту главного тренера Мануэля Пеллегрини (контракт 70-летнего наставника действует до 2026 года) и при этом прилично обновились. Однако состав всё равно получается достаточно возрастной, особенно линия обороны.

«Жирона» же заставила говорить о себе на протяжении всего прошлого сезона. Команда под руководством Анхеля Мичела выдала лучший футбольный год, финишировав на третьем месте и отстав от серебряного места всего лишь на четыре очка. Лига чемпионов — космическая, но заслуженная реальность.

Стоит отметить, что жиронцы в прошлом сезоне Ла Лиги забили всего на два гола меньше, чем мадридский «Реал». Вот только львиная доля мячей пришлась на Артёма Довбика. Украинский нападающий ушёл на повышение в итальянскую «Рому», причём весьма некрасиво. Однако важнее здесь то, что испанская команда осталась без голеадора.

Главный тренер «Жироны» заявил, что повторить успех в новом сезоне будет невозможно. И это правда. Теперь на команду будут настраиваться все по-особому. Кроме того, самой команде придётся играть на два фронта, что неизбежно повлечёт за собой спады и потери очков. Насколько серьёзные — время покажет.

С «Бетисом» на его поле в прошлом сезоне «Жирона» сыграла вничью. Очень вряд ли, что сумеет рассчитывать на что-то большее в этот раз. Во-первых, в сезон нужно вкатиться. Во-вторых, привыкнуть играть без лучшего нападающего будет непросто. Но и от хозяев, у которых на носу еврокубки, многого ждать тоже не стоит. Вот и вырисовывается ничья.