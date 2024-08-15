«Атлетик» — «Хетафе»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Хетафе».

Ставка: «Атлетик» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

«Хетафе» летом потерял игрока, который настолько же важен для него, как Нико Уильямс для «Атлетика». А тот, если что, до сих пор никуда не ушёл. Закончилась аренда нападающего Мэйсона Гринвуда. Англичанин ненадолго вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», а затем перебрался в «Марсель». Для тёмно-синих это серьёзная потеря.

Если бы не Гринвуд, с высокой долей вероятности тёмно-синие финишировали бы неподалёку от зоны вылета или вообще отправились бы в Сегунду. Получается, «Хетафе» вернулся к уже привычной для себя роли аутсайдера. От предстоящего матча его болельщикам не стоит ждать ничего хорошего. Заключить пари на победу «Атлетика» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

За весь прошлый сезон «львы» проиграли всего лишь один матч дома и шесть раз сыграли вничью. В 19 встречах в Примере в качестве хозяев они забили 42 мяча, а пропустили только 18. В будущем показатели могут стать ещё лучше. Эрнесто Вальверде не стоит на месте. Он всегда стремится к прогрессу.