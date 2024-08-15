«Аякс» — «Панатинаикос»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Аякс» — «Панатинаикос».

Ставка: победа «Аякса» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.18.

В первом матче амстердамцы одержали трудовую победу со счётом 1:0. Тем не менее разница в классе бросалась в глаза. «Аякс» во втором тайме подсел, но сделал это осознанно, чтобы поберечь силы для ответной домашней игры и увезти при этом из Афин хороший результат. Если дома у «зелёных» не получилось забить, то на выезде тем более вряд ли получится.

Назначение Франческо Фариоли оказывает положительное влияние на «Аякс». У него быстро начало проявляться то, что напрочь отсутствовало в прошлом сезоне, а именно — крепость в защите. В четырёх матчах нового сезона амстердамцы пропустили только один мяч, и все четыре встречи при этом выиграли.

Поставить на то, что «Аякс» победит «Панатинаикос» и тотал меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Ответную встречу амстердамцы должны выиграть увереннее, чем первую. В этот раз они вряд ли предоставят «зелёным» так много пространства, в том числе у своих ворот.