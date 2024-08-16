«Ротор» — «Балтика»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

16 августа на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч 6-го тура Первой лиги «Ротор» — «Балтика». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.43. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2430 рублей.

Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Аналитики уверены, что матч Первой лиги «Ротор» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.