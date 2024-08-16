«Ротор» — «Балтика»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.

Начало сезона можно занести в актив Денису Бояринцеву. Его подопечные показывают смелый и весьма собранный футбол. «Ротор» непохож на команду, которая в прошлом сезоне выступала в третьем по силе дивизионе страны. С ним шутки плохи.

Волгоградцы победили «Шинник» (1:0) и «Тюмень» (1:0), а также сыграли вничью с «Торпедо» (1:1). Уступили они тульскому «Арсеналу» (0:1) и «Нефтехимику» (0:1). По результатам можно подумать, что команда очень хорошо обороняется. На самом деле маленькое количество пропущенных мячей — это в большей степени заслуга Никиты Чагрова. Однако «Ротору» и самому с трудом даются голы.

У «Балтики» уровень исполнительского мастерства выше. У неё в составе много качественных игроков, которые в одиночку способны сделать результат. Другое дело, что многое у калининградцев в новом сезоне не получается. Они слишком часто теряют очки.

Подопечные Александра Грищенко сыграли вничью с «Родиной» (0:0), «Сочи» (1:1), «Уфой» (1:1) и «Соколом» (1:1), победили дома «Черноморец» (2:0). Не хотят отпускать калининградцев проблемы с реализацией. Что бы они ни делали, мяч отказывается идти в створ.

У обеих команд проблемы с завершением. Они очень мало забивают, но и сами пропускают нечасто. Поэтому не ждём от встречи высокой результативности. Скорее всего, будет ничья. Хотя чуть больше шансов на победу у калининградцев. У них лучше состав, и в новом сезоне они ещё не проигрывали.