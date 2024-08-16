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«Сельта» — «Алавес»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Испании

«Сельта» — «Алавес»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Испании
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16 августа на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго состоится матч 1-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Алавес». Начало игры — в 20:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «кельтов» можно с коэффициентом 2.10. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 2100 рублей.

Успех «славных» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Аналитики уверены, что матч «Сельта» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.

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