«Сельта» — «Алавес»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Испании

16 августа на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго состоится матч 1-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Алавес». Начало игры — в 20:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «кельтов» можно с коэффициентом 2.10. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 2100 рублей.

Успех «славных» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Аналитики уверены, что матч «Сельта» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.