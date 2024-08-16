«Сельта» — «Алавес»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Сельта» — «Алавес».

Ставка: победа «Сельты» за 2.10.

Обе команды весьма неплохо по собственным меркам провели прошлый сезон. «Сельта» финишировала на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Алавес» чуть повыше — на 10-й. Лето «кельты» посвятили сохранению основного костяка. С этой задачей они справились весьма неплохо. К победам в новом сезоне поведёт команду нестареющий лидер «Сельты», которого можно смело назвать живой легендой клуба, — Яго Аспас. Он, похоже, и не думает заканчивать карьеру.

И это хорошо, ведь Аспас играет очень большую роль в успехах «кельтов». Он лидер как в раздевалке, так и на поле. В 35 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Испании Яго забил девять мячей и отдал 10 результативных передач. На секундочку, форварду уже 37 лет.

«Алавес» летом пережил солидную встряску состава. Многие ведущие футболисты покинули клуб, и на замену им бюджетно были приобретены малоизвестные перспективные игроки. «Славные» выиграли всего лишь одну из семи последних очных встреч. Причём победу они одержали дома. Также была одна ничья. Заключить пари на П1 в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10.

«Сельта» тоже провела много товарищеских матчей летом, и в соперниках у неё были команды посерьёзнее, чем у «Алавеса». Несмотря на высокий уровень, «кельты» потерпели только два поражения и при этом в одном из матчей уступили лишь в серии пенальти.