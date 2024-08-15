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«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Олеси Серёгиной на матч Кубка России

«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Олеси Серёгиной на матч Кубка России
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Телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.25.

«Обсудим матч Кубка России, в котором «Краснодар» на своём поле примет «Ахмат». Встреча будет тяжёлая и не совсем результативная. В текущем сезоне «Краснодар» пока в основном разочаровывает.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне боролись с «Зенитом» за чемпионство, а в этом пока одна победа в первых четырёх матчах РПЛ, но с уходом Сафонова оборона не ослабла. Пока «Краснодар» пропускает очень мало. В этом матче можно рассматривать ТМ (2.5).

Если посмотреть на «Ахмат», то у меня возникает ощущение, что снова команда не забьёт. Не сумели забить в матче с «Локомотивом», а после не забили и «Спартаку». «Краснодар» не очень сильный, а вот «Ахмат» ещё слабее, поэтому предлагаю в этом матче взять 1Х и ТМ 2.5», — приводит слова Серёгиной «РБ Спорт».

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