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«Атлетик» — «Хетафе»: прогноз Дениса Алхазова на матч Примеры

«Атлетик» — «Хетафе»: прогноз Дениса Алхазова на матч Примеры
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Хетафе».

Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1) за 1.81.

«Чемпионат Испании начинается с матча «Атлетика» с «Хетафе». Мне кажется, что именно команда из Бильбао является одним из главных претендентов на топ-4. Кого-то они оттуда непременно выбьют, с такой-то атакой. Есть Нико Уильямс, потенциал которого уже все разглядели. К команде присоединился Альваро Джало — это тоже усиление. Продлили контракт с Эрнесто Вальверде. У «Атлетика» всё в полном порядке.

Испания — Примера . 1-й тур
15 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Хетафе» пока очень серьёзные проблемы. В конце июля даже пришлось отменить один из товарищеских матчей, потому что в команде был банальный недобор игроков. В одной из товарищеских встреч пришлось в атаку отправлять защитника. За три дня до старта Примеры у «Хетафе» было зарегистрировано на официальном сайте всего 11 игроков. Это может усложнить начало сезона для «Хетафе», но в Испании бывает такое, что первый месяц тратится на дозаявку новичков.

В 1-м туре мы будем наблюдать противостояние здоровой и нездоровой команды. «Атлетик» играет дома, а в прошлом сезоне команда из Бильбао проиграла перед своими фанами всего один раз. Мне кажется, надо брать победу хозяев с форой (-1), причём это валуй, а если хотите рискнуть, то можно взять и с форой (-1.5), однако «Хетафе» может сопротивляться. Но победа «Атлетика» тут совершенно точно маячит», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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