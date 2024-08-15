«Автомобилист» — «Нефтехимик»: прогноз Дарьи Мироновой на матч предсезонного турнира

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Автомобилист» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.50.

«Кубок Республики Башкортостан распахнёт свои двери пяти командам. Среди них «Автомобилист» и «Нефтехимик». Никита Трямкин заверил, что начало сезона — это праздник. Команда успела встретиться с болельщиками, провести тренировку на футбольном стадионе и отправилась на предсезонный забег в Уфу.

«Автомобилисту» удалось сохранить костяк. Это важно для всеобщих целей и положительной атмосферы в раздевалке. Состав плотный и рабочий. Заварухин умеет создать тортик даже из пресных ингредиентов, а его команда в самом соку и в претендентах на главный трофей лиги. Новая команда может стать глотком свежего воздуха для Олега Зайцева, а вот приобретение Лайпсика вызывает смутные сомнения. Он бросил играть ещё 2,5 года назад и просто зарабатывает деньги в лёгких для него условиях.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 15 августа 2024, четверг. 13:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Нефтехимика» на данный момент больше похож на антиквариат. Здесь и некогда один из лучших защитников лиги Богдан Киселевич, уже не такие перспективные Владимир Брюквин, Александр Дергачёв, Кирилл Ураков, Артём Загидуллин. Глубина есть, но все эти детали нужно собрать в один механизм и заставить работать на общую цель. Олег Леонтьев не славится как самый гибкий тренер, поэтому ему предстоит либо найти подход к характерным игрокам, либо выжимать из них всё лучшее. Для этого и есть предсезонка.

В сезоне вратарская линия «Автомобилиста» будет крепче, чем у соперника. Но не забываем о предсезонных нагрузках, забитых ножках, баллонах и прочих утяжелителях, которые сбивают все карты на товарищеских встречах. У екатеринбуржцев больше шансов на успех в этой игре за счёт слаженности и опыта, хотя на предсезонке может случиться всё что угодно. Отдам своё предпочтение коллективу Заварухина при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».