«Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз Дарьи Мироновой на игру товарищеского турнира

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Северсталь».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.42

«Победителей прошлогоднего домашнего турнира будут разглядывать под микроскопом. Ожидания от «Салавата» всегда чуть завышены. Лето-2023 уфимцы и магнитогорцы завершили в лидерах, «Автомобилист» и «Динамо» набрали по два очка в трёх играх. В этом году за статус «у кого предсезонная подготовка лучше» поборются пять коллективов, включая «Нефтехимик» и «Северсталь».

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 15 августа 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

В межсезонье состав «Салавата» слегка изменился, но вряд ли такие переходы можно назвать укреплением. Былые подписания Ежова, Бирюкова, Кулёмина, Тимкина заранее были с натяжкой и не обещали результата. Выдающихся приходов также не состоялось. Менеджмент «Салавата» как обычно никуда не торопится и не стремится к главному трофею лиги. Данилу Башкирова после его лучшего сезона в карьере упустили. Придётся Артёму Пименову и молодым дарованиям Ярославу Цулыгину и Илье Хмелевскому (брату Александра) тащить тренерские надежды Виктора Козлова на себе. Плюс два средних даже по меркам АХЛ легионера — другим богатством со стороны руководства не веет. Предсезонку команда начала без Джоша Ливо (40 игр, 38 очков в прошлом сезоне). Козлов, по его же словам, ещё не проверил все вариации сочетаний.

«Северсталь» отправила в свободный путь семь игроков и добавила шесть. Среди них так и не раскрывшийся ни в КХЛ, ни в НХЛ защитник Ярослав Дыбленко и попавший в немилость предыдущего тренера Алексей Кручинин. С приходом Тимофея Королёва у череповчан нарисовались четыре вратаря. Явно по ходу сезона в этой линии будут изменения. Турнир в Уфе — отличный шанс проверить кондиции. В совокупности в команде есть интересные игроки, которые в правильных руках смогут раскрыться и периодически выстреливать. Но глубины нет.

Традиционно от «Салавата» ждут радостей. Главный тренер это также отметил на открытой тренировке. Поэтому хозяева — при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».