«Факел» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Акрон».

Ставка: ничья за 3.35.

«Факел» стал первой командой РПЛ, которая лишилась главного тренера. Игорь Черевченко покинул пост главного тренера команды, всему виной провальные результаты. Воронежская команда провалила старт сезона, в РПЛ на их счету лишь одно очко в четырёх играх. Вничью удалось сыграть с «Краснодаром», тогда здорово сыграла вся оборона команды. Откровенно слабым звеном выглядит атакующая линия. За четыре игры «Факел» забил один раз в проигранном матче с московским «Динамо». В Кубке дела не лучше, игра с «Зенитом» изначально выглядела непростой, так и сложилось — поражение «Факела» — 0:3.

«Акрон» набирает очки с трудом, лишь одна победа в четырёх матчах, полученная в противостоянии с «Факелом». В матчах с «Локомотивом» и «Динамо» зацепить хотя бы ничью не получилось. Единственная ничья случилась в непростой игре с «Оренбургом». Дебют в Кубке команде Заура Тедеева также не удался, «Рубин» был сильнее и отправил в ворота соперника четыре безответных забитых мяча.

Команды не слишком удачно выступают как в РПЛ, так и в Кубке. И тем и другим нужны очки для того, чтобы не упасть на дно таблицы. Предлагаю рискнуть и поверить в ничью в основное время», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».