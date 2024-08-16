Букмекеры оценили шансы «Манчестер Юнайтед» начать сезон АПЛ с победы

Программа 1-го тура чемпионата Англии по футболу откроется 16 августа, в пятницу. На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на то, что победу одержит «Манчестер Юнайтед», можно с коэффициентом 1.57. Это можно представить как 63% вероятности.

Триумф «Фулхэма» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00 — чуть больше 15% вероятности. Ничья вероятнее и имеет коэффициент 4.50 (около 22%).

Вместе с тем аналитики просто убеждены, что матч 1-го тура АПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Поставить на «обе забьют» предлагают с коэффициентом 1.58, что выше 60% вероятности.