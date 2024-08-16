«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: «МЮ» не проиграет + обе забьют за 1.87.

Несмотря на кардинальные изменения в дирекции клуба, ждать от «Манчестер Юнайтед» скорого улучшения результатов не стоит. Обычно это длительный, методичный процесс, который выстраивается на перспективу. Однако свой эффект встряска зачастую приносит. Например, в недавнем матче манкунианцы сумели навязать борьбу «Манчестер Сити» за Суперкубок.

Впрочем, проблемы у команды Эрика тен Хага не только в нестабильности. Прежде всего чувствуется нехватка ярко выраженного форварда. Да настолько, что в отсутствие травмированного Расмуса Хойдунда штабу пришлось использовать на острие Бруну Фернандеша. Полузащитник, конечно, умеет забивать, но он всё-таки — полузащитник. Снова кадры мешают жить.

«Фулхэм» уже три года держится в АПЛ. Причём отнюдь не борется за выживание. Хотя перед стартом нового сезона у клуба тоже не всё так гладко. Центральный полузащитник Жоау Пальинья пошёл на повышение в «Баварию», чем, естественно, ослабил центр своей бывшей команды. Лондонцы совершили несколько подписаний, но на встраивание новичков потребуется время. Зато предсезонка была неплохой: удалось обыграть «Бенфику» (1:0) и «Хоффенхайм» (2:0), а также забить «Севилье» (1:2).

В предстоящем матче на «Олд Траффорд» не получится рассчитывать на столь надёжную игру у собственных ворот. «Манчестер Юнайтед» страдает из-за нехватки нападающего, но даже так забил гол в ворота «Манчестер Сити». Зато «Фулхэм» вполне может забить сам. У «красных дьяволов» намечаются проблемы и в обороне. Люк Шоу в лазарете, а Джонни Эванс и Лисандро Мартинес не впечатляют.

Однако проиграть «дачникам» на «Олд Траффорд» два раза подряд (последний раз был в конце февраля со счётом 1:2) «МЮ» позволить себе не может. Особенно с учётом того, что в четырёх очных встречах подряд до того побеждал. При таких раскладах ждём, что хозяева не проиграют, но оба клуба непременно забьют.