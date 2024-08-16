«Гавр» — «ПСЖ»: коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции

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Старт Лиги 1 сезона-2024/2025 запланирован на пятницу, 16 августа. На стадионе «Осеан» в Гавре состоится матч «Гавр» — «ПСЖ», который откроет программу 1-го тура. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом действующего чемпиона Франции. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 67% вероятности.

Успех «Гавра» менее вероятен: коэффициент 7.40 и всего лишь 12% вероятности. Больше верят в ничью — коэффициент 4.80 (21%).

Вместе с тем аналитики убеждены в высокой результативности встречи. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84 — более 54% вероятности.