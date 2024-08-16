«Гавр» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «Гавр» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.18.

«Гавр» в прошлом сезоне чемпионата Франции занял 15-е место, на три очка оторвавшись от ближайшего преследователя и стыковых игр. Но это, разумеется, не идёт ни в какое сравнение с чемпионством «ПСЖ», которое стало для того восьмым за последние 10 сезонов.

К старту нового розыгрыша клуб Далера Кузяева подходит не в самом лучшем виде. Футболисты в доступе все, но аренда нападающего Мохамеда Байо закончилась, а о трансферах на вход говорить не приходится. Кроме того, предсезонка получилась смазанной. Если ничьи с голландскими «АЗ Алкмаром» и «НЕК Неймегеном» со счётом 1:1 радуют, то 0:6 от «Бохума» — наоборот.

Парижане, в свою очередь, расстались с Килианом Мбаппе, но точечно усилились этим летом. В том числе подписали Матвея Сафонова в качестве сменщика Джанлуиджи Доннаруммы. Конечно, рассчитывать, что россиянин сумеет вытеснить голкипера сборной Италии и будет играть на постоянной основе, всё же не стоит. Но свои шансы он наверняка получит.

Вернёмся к Мбаппе. А точнее, к его отсутствию. Сильно сказаться оно не должно, ведь в конце прошлого сезона Луис Энрике начал натаскивать команду на игру без звёздного лидера атаки. Получалось, надо сказать, неплохо. В разной степени проявили себя Гонсалу Рамуш и Коло Муани.

Недавняя смена тренера может взбодрить и мотивировать «Гавр» на подвиги. Тем более что в прошлой очной встрече он сумел отобрать очки у «ПСЖ» — 3:3. Однако в трёх случаях до этого были три победы парижан с общим счётом 13:0. Да и теперь особых предпосылок к чему-то обратному не видно. Гости только набирают форму, но и хозяева — тоже. А при равных условиях логично взять фору на гостей за счёт разницы в классе.