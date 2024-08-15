«Линкольн» — «Динамо» Мн: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги конференций «Линкольн» — «Динамо» Мн.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.35.

«Линкольн» — команда, представляющая Гибралтар, она стала чемпионом в прошлом сезоне и свой путь в еврокубках начала с первого квалификационного раунда в Лиге чемпионов. Пройдя «Хамрун», «Линкольн» встретился с грозным «Карабахом», который в прошлом сезоне мог выбить леверкузенский «Байер» в плей-офф лиги Европы. «Линкольн» не смог ничего противопоставить азербайджанской команде, проиграв оба матча с общим счётом 0:7, и теперь играет в турнире рангом ниже.

Минское «Динамо» тоже стало чемпионом своей страны и также начало свой путь в квалификации Лиги чемпионов с первого квалификационного раунда. Белорусы прошли «Пюник», и дальше их соперником стал болгарский «Лудогорец». Команды обменялись домашними победами, но минчане выиграли 1:0, а болгары 2:0 и прошли дальше, а «Динамо» отправилось в Лигу Европы. В первом матче минчане формально играли дома и каких-то серьёзных проблем не испытали. На 36-й минуте Алексей Гаврилович счёт открыл, Педро на 87-й минуте подвёл итог – 2:0. Кажется, что в ответной игре мы увидим похожий сценарий, «Линкольну» придётся рисковать, а значит, в их обороне будет пространство, чем белорусы обязаны пользоваться. «Динамо» не проиграет и общий тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».