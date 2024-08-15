«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на игру группового этапа Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.09.

«Краснодарцы наконец почувствовали вкус побед. В чемпионате команда не выигрывала три тура, во всех были ничьи. Вничью играли с «Ахматом», махачкалинским «Динамо» и «Факелом». Победа случилась в 4-м туре, в игре с ЦСКА. Любопытно, но и в кубке свой первый матч «Краснодар» провёл с ЦСКА. Там тоже случилась победа, в этот раз 1:0, а единственный мяч на свой счёт записал Кевин Ленини.

Правда, лидирует в группе сейчас не «Краснодар», а их соперники — «Ахмат». Они играли с «Пари НН» и поначалу даже испытывали некоторые проблемы. Счёт открыл Гамид Агаларов, но ещё до конца первого тайма нижегородцы отыгрались, забил Кирилл Гоцук. Буквально через две минуты грозненцы были вновь впереди, отличился Антон Швец, вскоре Бернард Бериша сделал дубль и установил окончательный счёт игры, победа «Ахмата» — 4:1. В РПЛ у команды Магомеда Алиева всё не так радостно, она идёт лишь 14-й, с тремя очками в четырёх матчах. Побед ещё не было, зато случилось три ничейных результата, последний из них в Москве со «Спартаком» — 0:0.

«Краснодар» наконец приходит в норму и вполне может одержать новую победу, да и назвать нынешний «Ахмат» стабильной командой невозможно. «Краснодар» с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».