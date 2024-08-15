«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 15 августа

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Очень непростой матч ждёт нас в группе C. «Краснодар» и «Ахмат» — лидеры этой группы, выигравшие в первых своих матчах домашние встречи. «Ахмат» победил «Пари НН», «Краснодар» — ЦСКА. Теперь лидеры сыграют друг с другом в Краснодаре. Начинали чемпионат эти команды также друг с другом: в Грозном была ничья 1:1. Вроде это было вчера, а на самом деле — уже достаточно давно.

Здесь кубковый матч. И «Ахмат» показал, в какой футбол всё-таки ему выгоднее и уютнее играть, по матчу со «Спартаком». Хоть и говорил Адиев, что надо пробовать увеличить и разнообразить атакующий потенциал с помощью новых футболистов и какого-то нового расположения игроков, но раскрываться «Ахмату» ни в коем случае нельзя, ошибка за ошибкой, и за это можно поплатиться, проиграть крупно, как это было с «Локомотивом». Я думаю, что «Ахмат» уловил вот эту структуру игры, как в матче со «Спартаком», и постарается перенести её в Краснодар на кубковый матч. «Ахмату» важно будет не проиграть.

С другой стороны, «Краснодару» важно будет выиграть, и он гарантирует себе практически спокойное первое место в этой группе, потому что впереди будут ещё встречи с «Пари НН». Поэтому матч для «Краснодара» чрезвычайно важный. Я думаю, что вернутся в состав и Кривцов, и Черников, которые не играли в последнем туре. Конкуренция внутри «Краснодара» есть неплохая. Ну и плюс к домашним матчам «Краснодар» всегда относится щепетильно, редко кому дома уступает. Здесь нет у меня уверенности, что «Краснодар» в основное время обязательно выиграет, так что возьму вариант «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».