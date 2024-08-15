«Факел» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Акрон» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Факел» и «Акрон» сыграют друг с другом. Это группа D кубкового турнира. «Факел» и «Акрон» в первых матчах проиграли, проиграли крупно: «Факел» на выезде в Петербурге, а «Акрон» на выезде в Казани. Ну и совсем недавно команды играли в чемпионате. Там, конечно, удаление Маркова повлияло на ход встречи. И в итоге «Акрон» одержал победу 2:0.

«Факелу» сейчас во что бы то ни стало чрезвычайно важно почувствовать уверенность и вкус забитых мячей. У «Факела» очень плохо обстоят дела в атаке, мало моментов команда создаёт, мало созидает, и надо бы расчехлиться. С кем, если не с «Акроном», это сделать — в домашнем матче у себя, на искусственном поле. Учитывая, что к Кубку всё-таки второстепенное отношение, должна появиться лёгкость, где-то «Факел» должен сбросить с себя определённое давление.

«Акрон» играет сам, даёт играть соперникам, поэтому жду от этого матча веселухи. Жду, что команды в первую очередь позаботятся об атаке, а уже потом об обороне. Мой прогноз на матч — первый официально засчитанный гол на новом стадионе «Факел» забьёт именно в кубковой встрече против «Акрона». Обе забьют за 1.94», — приводит слова Генича «РБ Спорт».