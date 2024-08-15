«Бетис» — «Жирона»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Жирона».

Ставка: «Бетис» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.75.

«Прошлый чемпионат Испании «Бетис» завершил на седьмой строчке, что стало худшим результатом за несколько лет под руководством Мануэля Пеллегрини. Поэтому нет ничего удивительного, что летом команда претерпела изменения. Команду покинул Борха Иглесиас, вернувшийся из одной аренды и проследовавший в Виго. Виллиан Жозе ушёл в «Спартак», Родригес — бесплатно в «Вест Хэм», а Айосе Перес — в «Вильярреал». Зато выкупили Року, вернули спустя годы ветерана Адриана и укрепили оборону в лице Диего Льоренте и Ромена Перро.

«Жирона» в прошлом сезоне стала главной сенсацией, скромная каталонская команда финишировала на третьей строчке, а значит, удержать своих лидеров было проблемой. Довбик отправился в Рим, Алеш Гарсия — в Леверкузен. Эрик Гарсия вернулся в «Барселону», отбыв арендное соглашение. Такой же путь проделал и Ян Коуту, но его команда — «Манчестер Сити». Зато взяли опытных Донни ван де Бека и Ориоля Ромео. А также перспективных Абеля Руиса и Ладислава Крейчи.

Обе команды прилично перестроились, но «Жирону» это касается в большей степени, ведь потеря главного бомбардира – всегда удар. Плюс тренеру Мичелу надо думать о дебюте его команды в Лиге чемпионов. В последние годы команды радуют нас голами в очных встречах, потому наш вариант: «Бетис» не проиграет и тотал будет больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».