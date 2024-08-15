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«Факел» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Воронеже

«Факел» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Воронеже
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Акрон» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

«Тяжёлый матч во всех отношениях. Будет играться встреча без зрителей, причины все знают. И сложно будет игрокам выжать из себя какие-то эмоции. У «Факела» дела вообще не идут, сейчас новая смена тренера. Посмотрим, поможет ли на этот раз. Но в нападении беда, вообще ничего не забивают. Помню, было два прекрасных момента против «Зенита» в кубковой игре, но и там не сумели отличиться. И на искусственном газоне непросто воронежцам играть. Очень быстро катится мяч, не всегда техники хватает.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» в основном на выезде играет. То Москва, то Казань, то вот был Оренбург. Сейчас Воронеж. Мне кажется, команда могла чуть устать от разъездов. Плюс не забываем, что там очень много новичков, которые только привыкают, адаптируются. Ещё нужно понять требования тренера. Здесь будет смешанный состав от «Акрона». «Факел» в любом случае будет действовать плотно и жёстко. Не думаю, что моментов будет много.

В чемпионате «Акрон» выиграл 2:0. Здесь будет более близкая игра, на мой взгляд. Там ведь удаление было. Думаю, одна из команд 1:0 победит, может, даже по пенальти. Ставлю на «тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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