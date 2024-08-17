«Ростов» — «Оренбург»: букмекеры дали прогноз на матч РПЛ

17 августа на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Оренбург». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Валерия Карпина: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 1.75. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1750 рублей.

Успех оренбуржцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют футболисты «Ростова», сыграет коэффициент 1.15. Гол в исполнении «Оренбурга» доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.78.