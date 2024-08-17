«Ростов» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Оренбург».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.17.

Ростовчане реабилитировались после крупного поражения во встрече с «Зенитом» (0:5) и проваленного второго тайма игры с «Рубином» (1:1) в РПЛ, победив в Кубке России «Химки» (3:1). В новом сезоне у них беда с реализацией. Наставника сборной России удивляет то, что команда упускает так много моментов. Из-за этого они выиграли только два из шести матчей.

У «Оренбурга» победа в новом сезоне вообще пока только одна, но зато какая. Подопечные Давида Деограсии красиво и уверенно обыграли московский «Спартак» (2:0). Затем они сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и «Акроном» (2:2), а также разгромно уступили ЦСКА (1:5). В Кубке России два поражения — пусть близких и при добротном качестве футбола, но очков за это не дают.

Основной фокус внимания «Оренбурга» направлен на РПЛ. В Кубке России Деограсия много экспериментирует и даёт возможность проявить себя молодым игрокам. Поэтому гораздо показательнее встреча с ЦСКА. Это пока что единственный матч РПЛ, в котором оренбуржцы выступали на выезде.

Большое количество пропущенных мячей во встрече с армейцами наводит на мысли о том, что грядущий матч получится результативным и что голы будут с обеих сторон. Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. Заключить пари на то, что и в этот раз сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 2.17. Оренбуржцы наибольшую угрозу представляют дома. На выезде они не первый год выступают плохо и много пропускают.