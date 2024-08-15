БЕТСИТИ стал официальным партнёром ФК «Урал»

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Букмекерская компания БЕТСИТИ и футбольный клуб «Урал» достигли договорённости о сотрудничестве. Букмекер получил статус официального партнёра одного из старейших футбольных клубов страны. Соглашение рассчитано на три года.

Фото: БК Бетсити

Логотип БЕТСИТИ будет размещён на игровой форме «Урала», также брендинг букмекера появится на «Екатеринбург Арене». БЕТСИТИ совместно с клубом проведёт множество активаций для болельщиков, будет вовлечён в матчдей. Компания сделает всё возможное, чтобы поход на футбол стал ещё более ярким и увлекательным событием.

«Рады стать партнёром одного из самых популярных и самобытных клубов нашей страны с более чем 90-летней историей. Екатеринбуржцы любят, понимают и ценят футбол. Постараемся порадовать многотысячную аудиторию болельщиков крутыми активациями, чтобы следить за любимой командой было ещё интереснее. Мы, как и футбольный клуб «Урал», всегда ставим перед собой самые высокие задачи. Уверены, что, если мы объединим усилия, нам удастся достичь совместных целей, и при нашей поддержке «Урал» уже по итогам сезона-2024/2025 вернётся в РПЛ. Клуб и его преданные болельщики заслуживают места в элитном дивизионе российского футбола», — отметил генеральный директор БЕТСИТИ Алексей Коршков.

«Появление нового партнёра – всегда отличная новость, а такого как БЕТСИТИ – тем более. Мы давно знаем как компанию, так и то, что она поддерживает знаковые для отечественного футбола клубы и проекты. Разумеется, это означает новые возможности для «Урала» и, конечно же, для болельщиков. Уверен, что нас ждёт длительная, плодотворная и успешная работа с БЕТСИТИ», — подчеркнул президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

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