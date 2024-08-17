Букмекеры назвали фаворита Суперкубка Германии

В субботу, 17 августа, на стадионе «БайАрена» в Леверкузене состоится матч за Суперкубок Германии «Байер» — «Штутгарт». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

В споре за Суперкубок Германии букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу леверкузенского «Байера» по итогам основного времени можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, что можно представить как 53% вероятности.

Успех «Штутгарта» по итогам 90 минут представлен с коэффициентом 4.10 — это около 24% вероятности. Ничья после двух таймов идёт за 4.22 (23%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Итоговый успех «Байера» оценён в 1.55. Если обладателем трофея станет «Штутгарт», зайдёт коэффициент 2.70.