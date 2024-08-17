«Байер» — «Штутгарт»: прогноз на матч за Суперкубок Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч за Суперкубок Германии «Байер» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Байера» за 1.87.

Обычно Суперкубок Германии разыгрывается между чемпионом страны и командой, которая одержала победу в Кубке. Поскольку «Байер» занял первое место в Бундеслиге с отрывом в 17 очков и до кучи победил в финале Кубка Германии, то сыграть ему, по регламенту, предстоит с серебряным призёром чемпионата.

Во многом, конечно, эпохальный сезон — заслуга Хаби Алонсо. Ликуй, болельщик, ведь испанец решил остаться на посту главного тренера в Леверкузене ещё на один год. Кроме того, состав остался почти прежний, случились лишь точечные усиления на € 53 млн суммарно. То есть футбольные связи налажены и играть можно.

Второе место в прошлом сезоне чемпионата Германии заняла не «Бавария», как можно было бы предположить методом исключения, а именно «Штутгарт». Как сложится новый сезон для клуба из Штутгарта, не совсем понятно. Если «Байер» сохранил состав, то у его соперника было много трансферов и подписаний этим летом. А это чревато тратой времени, чтобы сыграться. Перед леверкузенцами же стоит задача сохранить те настрой и концентрацию, которые были в прошлом сезоне.

Победа в матче за Суперкубок Германии поможет «Байеру» и Хаби Алонсо вкатиться в новый сезон, где, помимо прочего, предстоит также играть в Лиге чемпионов. Конечно, свежести может сейчас не хватить обеим сторонам, но леверкузенцы выглядят более предпочтительно, учитывая сохранившийся состав. Голы могут быть в обе стороны, но ждём победу хозяев.

Причём выиграют подопечные Хаби Алонсо, скорее всего, в основное время. Помните, как они зачастую сложные матчи вытаскивали на характере и забивали в самых концовках? Если что-то пойдёт не так, всегда можно включиться на заключительном отрезке. А решение футбольного союза провести встречу в Леверкузене только поспособствует хорошему настрою, ведь будет много родных фанатов.