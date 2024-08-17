Букмекеры назвали шансы «Барселоны» победить «Валенсию» в первом матче с новым тренером

Программа 1-го тура испанской Ла Лиги продолжится в субботу, 17 августа, сразу двумя встречами. Матч «Валенсия» — «Барселона» состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Это будет первая официальная игра каталонцев под руководством Ханс-Дитера Флика, предыдущим наставником «Барселоны» был Хави.

Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77, что можно представить как 56% вероятности. Успех «Валенсии» доступен с коэффициентом 5.05 — это 19% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.90 (25%), и она вероятнее триумфа хозяев.

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Сделать ставку на гол хозяев предлагают с коэффициентом 1.51, а на гол гостей — с коэффициентом 1.15.