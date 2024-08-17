«Валенсия» — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

«Валенсия» неплохо провела прошлый сезон. По сравнению с позапрошлым, естественно. Спокойно финишировала в серединке. В межсезонье удалось сохранить на посту главного тренера Рубена Бараху, поэтому перестраиваться не придётся. На трансферном рынке всё как обычно — грустно.

В прошлом сезоне этим же составом «летучие мыши» отобрали у «Барселоны» очки на своём поле — удалось вырвать ничью со счётом 1:1. Теперь «Барселона», как кажется, стала крепче. Вместо Хави тренерский мостик занял Ханс-Дитер Флик, который в первом сезоне с мюнхенской «Баварией» делал требл. Состав же не претерпел серьёзных изменений. Остались опытные Роберт Левандовски с Илкаем Гюндоганом, есть молодые Ямаль, Педри и Гави. Также подписали Дани Ольмо и Пау Виктора.

Во время предсезонки сине-гранатовые успели проверить себя не только на «Манчестер Сити» (2:2, 4:1 пен.) и «Милане» (2:2, 3:4 пен.), но и на сопернике из испанской Примеры. А именно обыграли в «эль-класико», пусть и в товарищеском, мадридский «Реал» — 2:1. Как видно, пока получается выдавать исключительно результативные матчи.

Ложкой дёгтя могло стать разгромное поражение от «Монако» (0:3) в последнем товарищеском матче. Однако в матче 1-го тура чемпионата Испании «Барселона» выступит в роли фаворита. У соперника менее интересный подбор футболистов. Так ещё и основной голкипер Георгий Мамардашвили согласовал личный контракт с «Ливерпулем» и наверняка сконцентрирован на переходе.

При таких раскладах логично ждать от «Барселоны», которую должен взбодрить новый тренер, как минимум победы. Хотя понятно, что просто так «Валенсия» не позволит выиграть на своём поле. Особенно если учесть, что она забивала сине-гранатовым в 8 из 10 прошлых очных встреч. Так что можно проверить Х2 и тотал больше 2.5 мяча.