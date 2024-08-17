«Ипсвич Таун» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч АПЛ «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал меньше 4.5 гола за 1.93.

Арне Слот остаётся без новичков. Но «Ливерпуль» в товарищеских матчах не проигрывал, победив «Бетис» (1:0), «Арсенал» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Севилью» (4:1), а также сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).

«Ипсвич Таун» удивил в минувшем сезоне, заняв в Чемпионшипе второе место. Но «синие» стали лучшими по количеству забитых голов – 92. И это несмотря на то, что ни один из футболистов не попал даже в топ-10 бомбардиров лиги.

Трансферное окно проходит для «трактористов» плодотворно. Команда сделала ряд приобретений. Например, был выкуплен контракт Омари Хатчинсона. Он провёл минувший сезон в аренде у «синих». Также были куплены Джейкоб Гривз и Лиам Делап. Пока их имена не на слуху, но определённо все они очень перспективные футболисты.

Однако главная заслуга руководства «Ипсвич Таун» — сохранение на посту главного тренера Кирана Маккенны. Хотя интерес к нему проявляли топовые клубы АПЛ, но 38-летний специалист сам не хотел никуда уходить. Можно дать оценку предсезонной подготовке «синих». И она положительная. Подопечные Маккенны победили «Шахтёр» (1:0), «Хоффенхайм» (1:0) и «Ниццу» (1:0), но уступили «Фортуне» из Дюссельдорфа – 1:2.

«Ипсвич Таун» наверняка будет играть в глубокой обороне. Удивлять в атаке «Ливерпуль» — бесполезная работа. «Красные» всё равно забьют намного больше. Единственный шанс — это укрепить центр обороны и рассчитывать на контратаки, которых вряд ли будет много.

Конечно, представить, что подопечные Арне Слота потеряют очки в 1-м туре нового сезона, невозможно. Поэтому мы всё-таки поставим на победу «Ливерпуля», но в комбинации с тоталом меньше 4.5 мяча. В итоге получаем вполне привлекательный коэффициент 1.93.