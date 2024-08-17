«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.97.

За лето «Арсенал» практически не изменился. Единственное — точечно усилился надёжным защитником «Болоньи» Риккардо Калафьори. Главное — что «канониры» сохранили всех ведущих игроков и вновь попробуют побороться с «Манчестер Сити» за золотые медали АПЛ. Последние два сезона подопечные Микеля Артеты закончили в шаге от победы в первенстве.

Лондонцы проиграли только один из пяти матчей на сборах. Уступили «Ливерпулю» (1:2). Во всех пяти играх «Арсенал» выступил с отличной самоотдачей. Нет сомнений, что к новому сезону все его футболисты подходят в хорошем тонусе, с полной готовностью бороться за золотые медали АПЛ.

А что насчёт «Вулверхэмптона»? Летом клуб покинули сразу два ведущих футболиста — надёжный защитник Макс Килман и Педру Нету. «Волки» выручили хорошие деньги с продажи этих игроков, но средства не пошли на укрепление состава. Качественных замен ушедшим лидерам подобрано не было.

Под занавес прошлого сезона у «волков» уже начали появляться нехорошие предпосылки. Они выиграли только 1 из 10 последних матчей в АПЛ и два раза сыграли вничью. Во всех трёх случаях подопечные О'Нила набрали очки во встречах с командами с самого низа турнирной таблицы.

Заключить пари на то, что «Арсенал» победит «Вулверхэмптон» с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. «Канониры» выиграли все пять последних очных встреч, и в каждой из них забили не меньше двух мячей.