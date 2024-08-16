«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 2.58.

«Болельщики английского футбола, с началом! Сразу всё красиво начинается в пятницу – под светом «Олд Траффорд» выходят на поле «Юнайтед» и «Фулхэм».

«Фулхэм» – команда, которая провела, наверное, лучшую свою игру как раз на этой поляне и выиграла у «Юнайтед». «Фулхэм», который в прошлом году очень так попортил кровь многим, выглядел довольно интересно и местами солидно. Но главное, что случилось, – они удержали Марку Силву.

У «Юнайтед» же перемены глобальные. Здесь из последних новостей добавили де Лигта, Мазрауи, и вполне может быть, что эти ребята сразу появятся в стартовом составе. Надо сказать, что очень сильно обновилась линия «Манчестер Юнайтед» в обороне, и это примечательно, потому что это была большая проблема прошлого сезона.

Что касается их игры между собой, я уже сказал, что у «Фулхэма» была лучшая игра здесь, на «Олд Траффорд». Но я обратил внимание на то, что они мочат друг друга, какое-то невероятное количество карточек. В прошлом сезоне две игры подряд было по семь жёлтых, а до этого была игра, где у «Фулхэма» было аж три удаления. И мне кажется, что в первой игре тоже не будет миролюбивого настроя ни у тех ни у других.

Поэтому я думаю, что здесь поставить тотал жёлтых карточек больше 4.5 очень хороший выбор», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».