Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

«МЮ» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.95.

«Стартует АПЛ, и первый матч пройдёт между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом». У лондонцев не очень удачно прошло это межсезонье. Есть ещё возможность усилиться, но потери также уже присутствуют. В центре поля ушёл ведущий игрок, который был одним из открытий прошлого сезона. Ушёл и Бобби Рид, который был весьма универсален.

Пришёл в команду Эмиль Смит-Роу, который попытается перезапустить свою карьеру и уже отметился дважды в товарищеских матчах. Тем не менее в центре поля проблемы будут и по части пропускной способности у полузащиты дела обстоять будут не лучшим образом.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С одной стороны, настроение в стане «Манчестер Юнайтед» не очень после поражения от «Ливерпуля» и в матче за Суперкубок Англии, но больших проблем я бы не стал отмечать. В конце прошлого сезона всё же был сделан качественный скачок. Руководство выразило доверие тен Хагу, и болельщики захотели, чтобы голландский наставник остался у руля.

Не думаю, что «МЮ» будет претендовать на что-то большое, но и плохо команда не должна выглядеть. Есть сейчас и кадровые проблемы, но по игре и против «Ман Сити», и против «Ливерпуля» команда выглядела вполне пристойно.

Учитывая, что игра пройдёт на «Олд Траффорд» и будет первой в сезоне, а «Фулхэм» пока не в лучшем состоянии, чего не скажешь про «МЮ», то фаворитом в матче будут манкунианцы. Я бы поставил на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1)», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

Материалы по теме
«МЮ» — «Фулхэм». Упущенный трофей — не главная проблема тен Хага
«МЮ» — «Фулхэм». Упущенный трофей — не главная проблема тен Хага
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android