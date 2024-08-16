«МЮ» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.95.

«Стартует АПЛ, и первый матч пройдёт между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом». У лондонцев не очень удачно прошло это межсезонье. Есть ещё возможность усилиться, но потери также уже присутствуют. В центре поля ушёл ведущий игрок, который был одним из открытий прошлого сезона. Ушёл и Бобби Рид, который был весьма универсален.

Пришёл в команду Эмиль Смит-Роу, который попытается перезапустить свою карьеру и уже отметился дважды в товарищеских матчах. Тем не менее в центре поля проблемы будут и по части пропускной способности у полузащиты дела обстоять будут не лучшим образом.

С одной стороны, настроение в стане «Манчестер Юнайтед» не очень после поражения от «Ливерпуля» и в матче за Суперкубок Англии, но больших проблем я бы не стал отмечать. В конце прошлого сезона всё же был сделан качественный скачок. Руководство выразило доверие тен Хагу, и болельщики захотели, чтобы голландский наставник остался у руля.

Не думаю, что «МЮ» будет претендовать на что-то большое, но и плохо команда не должна выглядеть. Есть сейчас и кадровые проблемы, но по игре и против «Ман Сити», и против «Ливерпуля» команда выглядела вполне пристойно.

Учитывая, что игра пройдёт на «Олд Траффорд» и будет первой в сезоне, а «Фулхэм» пока не в лучшем состоянии, чего не скажешь про «МЮ», то фаворитом в матче будут манкунианцы. Я бы поставил на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1)», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».