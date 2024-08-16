«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.40.

«16 августа, в пятницу, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» на стадионе «Олд Траффорд» стартует 33-й сезон английской Премьер-лиги. У «красных дьяволов» наряду с «Челси» лучший результат в стартовых матчах среди всех клубов АПЛ. В предыдущих 32 играх манкунианцы победили в 21, проиграли семь и четыре закончили вничью, набрав 67 очков.

«Манчестер Юнайтед» восьмой раз подряд начинает сезон на своём поле. В прошлом году «красные дьяволы» под руководством Эрика тен Хага в 1-м туре на «Олд Траффорд» взяли верх над «Вулверхэмптоном» — 1:0. С «Фулхэмом» манкунианцы в стартовом матче АПЛ встречаются в третий раз, и все три — в родных стенах. В двух предыдущих случаях они дважды победили: в сезоне-2001/2002 — 3:2 и в сезоне-2006/2007 — 5:1.

У «Фулхэма» результаты стартовых матчей по сравнению с «Юнайтед» намного скромнее. Нынешний сезон у «Фулхэма» — 18-й в АПЛ, а следовательно, игр в 1-м туре АПЛ у «Фулхэма» было всего 17: шесть побед, пять ничьих, шесть поражений. В двух последних сезонах после возвращения в Премьер-лигу «Фулхэм» не проигрывает в 1-м туре: в сезоне-2022/2023 — 2:2 с «Ливерпулем» и в сезоне-2023/2024 — 1:0 с «Эвертоном».

Фаворит предстоящего матча — «Манчестер Юнайтед», который на «Олд Траффорд» уступил «Фулхэму» в АПЛ лишь два раза в 17 предыдущих встречах. Старт сезона, как правило, нивелирует мастерство команд и преимущество своего поля, однако сложно представить, что супермотивированные игроки «Манчестер Юнайтед», памятуя о неудачах прошлого сезона, дважды подряд проиграют «Фулхэму». Победа «МЮ» с форой (-1.5)», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».