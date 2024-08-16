«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 16 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.90.

«Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» встретятся в 1-м туре английского чемпионата. Для команды тен Хага это будет уже вторая игра в сезоне, ранее она неплохо выглядела в Суперкубке. Думаю, сейчас у «красных дьяволов» много шансов на набор очков.

«МЮ» неделю назад встречался с «Манчестер Сити» в рамках Суперкубка Англии. Казалось, что в их матче всё заранее понятно. Сейчас «горожане» выступают намного сильнее. Но команда тен Хага выдала не такой уж плохой матч. Да, в первые минут 20-30 ей пришлось играть в глухой обороне вторым номером, но, когда давление «горожан» утихло, клуб пошёл вперед и был опасен. Второй тайм, как по мне, «МЮ» и вовсе выиграл. Но в итоге они доиграли до серии пенальти, в которой успешнее оказались подопечные Гвардиолы.

Да, прошлый сезон «МЮ» откровенно провалил, очень низко для своего уровня финишировав в АПЛ. В Лиге чемпионов тоже опозорилась команда, не выйдя в плей-офф. Но вот в Кубке Англии удалось добиться успеха коллективу, пусть и тоже было к нему много вопросов. Летом клуб активно закупается, на подходе два защитника из «Баварии». Думаю, если все основные игроки будут здоровы, мы увидим неплохой сезон от «Юнайтед».

«Фулхэм» подходит к новому сезону в боевом настрое. Клуб сохранил главного тренера, который решил не соглашаться на более высокооплачиваемую работу, – остался Марко Силва в стане «дачников». На трансферном рынке коллектив уже успел совершить несколько больших сделок на выход и вход. В «Баварию» уехал Пальинья, а в «Фулхэм» перешёл Смит-Роу из «Арсенала».

Особыми успехами в прошлом сезоне «Фулхэм» не отметился. Наверное, главным достижением для него стал полуфинал Кубка лиги против «Ливерпуля» — 2:3 по итогам двух встреч. В Премьер-лиге «дачники» финишировали чуть ниже середины – на 13-м месте.

В общем, я тут не предвижу доминирующей победы одного из противников. Конечно, статус «МЮ» намного выше. Но пока не забылись его слабые выступления в прошлом сезоне. Но в Суперкубке мы увидели местами очень слаженный коллектив, готовый рисковать и идти вперёд. Если подопечные тен Хага сохранят такой настрой, то выиграют в 1-м туре АПЛ. Так что всё-таки поставлю тут на выигрыш «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».