«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз Дарьи Мироновой на игру предсезонного турнира

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Ставка: индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» меньше 3.5 за 1.58.

«Сезон ещё не начался, а «Салават» уже разочаровал. В первом домашнем матче своего же предсезонного турнира не смог забить «Северстали» — 0:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 16 августа 2024, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Не зря тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев обещал атакующий хоккей. Его команда выпустила пар, забив четыре тяжёлому «Автомобилисту». Большой вопрос, насколько этого хватит. В команде есть новички, которых уже давно забыли и не рассматривают гранды. Видимо, пока у них есть желание и силы, «Нефтехимик» будет удивлять. Но сейчас у нас высокие требования только к хозяевам. «Юлаевцы» всегда умели удивлять со знаком минус, но нужно работать через не хочу. А пока ставим на их индивидуальный ТМ 3.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».