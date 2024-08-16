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«Лас-Пальмас» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

«Лас-Пальмас» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» – «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» в один мяч за 4.10.

«На Канарских островах будет сыгран стартовый матч чемпионата Испании — 2024/2025 – «Лас-Пальмас» — «Севилья».

«Лас-Пальмас» в прошлом сезоне долгое время приятно удивлял и даже шёл в зоне еврокубков, но затем островитяне сбавили обороты. Никаких знаковых приобретений клуб в межсезонье не сделал, если не считать 35-летнего Хайме Маты из «Хетафе».

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Севилья» же и вовсе прошлый чемпионат провалила. Поэтому в команду пришли Сауль, который и в «Атлетико» считался звездой, Ихеаначо, Эджуке. Это все очень серьёзные игроки. И андалусский клуб должен стать сильнее. Кстати, даже в прошлом провальном для себя сезоне «Севилья» дважды взяла верх над «Лас-Пальмасом» — 1:0 дома и 2:0 — в гостях. Сейчас андалусской команде очень надо начать чемпионат с победы. Островитяне, конечно, сделают всё возможное, чтобы помешать гостям, но вряд ли родные трибуны помогут им взять верх.

«Севилья» одолеет своего соперника с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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