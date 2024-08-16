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«Лас-Пальмас» — «Севилья»: прогноз Семёна Зигаева на игру Примеры 16 августа

«Лас-Пальмас» — «Севилья»: прогноз Семёна Зигаева на игру Примеры 16 августа
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Лас-Пальмас» – «Севилья».

Ставка: «Севилья» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.07.

«Лас Пальмас» после нескольких лет в Сегунде в прошлом сезоне вернулся в элиту испанского футбола. Итоговое 16-е место позволило сохранить прописку в Ла Лиге, но тут надо понимать, что «Гранада» и «Альмерия» были очень слабы. По сути, команды, бившиеся за спасение, должны были отцепить лишь один коллектив. Им стал «Кадис», а «Лас Пальмас» летом сменил тренера, вместо Хавьера Гарсии Пимьенты пришел Луис Каррион, пока не имеющий серьёзного опыта работы.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Севилья» в прошлом сезоне попала в Лигу чемпионов, став в очередной раз триумфатором второго по значимости еврокубка. В группе выступили ужасно, финишировав последними, а в чемпионате и вовсе крах. Итоговое 13-е место – худший результат андалусийской команды в XXI веке. Поэтому уход Кике Санчеса Флореса вряд ли удивляет. Зато удивляет выбор его преемника, им стал Хавьер Гарсия Пимиента.

Главной интригой этого матча станет возвращение в Гран-Канарию бывшего тренера с новой командой. Гости обладают хорошим подбором и соперника в этом аспекте превосходят точно. Плюс «Лас Пальмас» неизменно проигрывает андалусийской команде, семь матчей подряд. Мы на всякий случай подстрахуемся и выберем вариант: «Севилья» не проиграет и общий тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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