«Ротор» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.06.

«В прошлом сезоне «Ротор», обыграв в стыковых матчах «Новосибирск», вернулся в Первую лигу. Стартовали волгоградцы неплохо: победа над «Шинником» и ничья с «Торпедо». Но затем последовали два поражения от «Арсенала» и «Нефтехимика». Неудачную серию «Ротор» прервал в прошлом туре, волгоградцы гостили в Тюмени и уже на третьей минуте забили единственный мяч в этой встрече, отличился Дмитрий Прищепа.

«Балтика» вылетела из РПЛ, но при этом здорово пошумела в Кубке России, где дошла до финала, попутно выбив «Локомотив» и «Спартак». В решающем мачте у нее были неплохие шансы и она даже вела в счёте, но «Зенит» оказался сильнее, забрав трофей. В Первой лиге «Балтика» идёт без поражений, но при этом за пять туров обыграть удалось лишь «Черноморец» дома 2:0.

«Балтика», не проигрывающая в этом сезоне, идёт с отставанием от лидера в шесть очков. «Ротор» имеет столько же очков, но по дополнительным показателям располагается ниже. Дома волгоградцы могут рассчитывать на внушительную поддержку, которая позволит добиться результата, но раз калининградцы ещё не уступали, то выберем вариант с ничьей», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».