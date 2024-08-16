«Сельта» — «Алавес»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Испании

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Алавес».

Ставка: «Сельта» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.90.

«Сельта» в прошлом сезоне выступила не очень удачно, итоговое 14-е место вряд ли можно занести в актив. При этом Клаудио Хиральдес, пришедший в команду в марте по ходу сезона, свою должность сохранил. Летом команда из Виго укрепила состав, выкупила Уная Нуньеса у Бильбао, взяли в аренду Борху Иглесиаса и Илаша Морибу у «Бетиса» и «Лейпцига» соответственно. Из потерь стоит выделить уход в «Вулверхэмптон» нападающего Йёргена Ларсена, забившего в прошлом чемпионате Испании 13 мячей.

«Алавес», вылетев из элиты два года назад, за один сезон вернулся в Ла Лигу и закрепился. Команда Луиса Гарсии финишировала на 10-й позиции, хотя могли быть и повыше. Из потерь стоит отметить две, первая – уход Хави Лопеса в «Реал Сосьедад» и возвращение Саму Омородиона в «Атлетико» после годичной аренды. Юный форвард забил девять мячей в прошлом сезоне. Зато пришел Асьер Вильялибре, здорово игравший в Кубке Короля в прошлом сезоне за «Атлетик» из Бильбао.

В последние годы в противостоянии «Сельты» и «Алавеса» голов хватает, последний раз меньше двух голов команды оформили аж в феврале 2019 года. Команды играют в Виго и хозяева по версии букмекеров явный фаворит, потому вот такой вариант: «Сельта» не проиграет и тотал будет больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».