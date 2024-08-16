«МЮ» — «Фулхэм»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

16 августа, в пятницу, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится встреча 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

Несмотря на кардинальные изменения в дирекции клуба, ждать от «Манчестер Юнайтед» скорого улучшения результатов не стоит. Обычно это длительный, методичный процесс, который выстраивается на перспективу. Однако свой эффект встряска зачастую приносит. Например, в недавнем матче манкунианцы сумели навязать борьбу «Манчестер Сити» за Суперкубок.

Проблемы у команды Эрика тен Хага не только в нестабильности. Прежде всего чувствуется нехватка ярко выраженного форварда. Да настолько, что в отсутствие травмированного Расмуса Хойлунда штабу пришлось использовать на острие Бруну Фернандеша. Полузащитник, конечно, умеет забивать, но он всё-таки полузащитник.

«Фулхэм» же за свою почти 150-летнюю историю ничего серьёзнее Чемпионшипа не выигрывал. Зато уже три года держится в АПЛ. Причём отнюдь не борется за выживание. А это значит, что его можно смело записать в крепкие середняки, которые нередко обкрадывают более именитых соперников по лиге. Хотя перед стартом нового сезона у клуба тоже не всё так гладко.

Центральный полузащитник Жоау Пальинья пошёл на повышение в «Баварию», чем, естественно, ослабил центр своей бывшей команды. Лондонцы совершили несколько подписаний, но на встраивание новичков потребуется время. Зато предсезонка была неплохой: удалось обыграть «Бенфику» (1:0) и «Хоффенхайм» (2:0), а также забить «Севилье» (1:2).

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